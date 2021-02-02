شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يصادق على تعيين بوتيجيج وزيراً للنقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب وزير النقل.

ووافق المجلس بأغلبية 86 صوتاً ضد 13 صوتاً على تعيين بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وسيشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب وأيضاً المساعي لضمان سلامة وسائل النقل في مواجهة جائحة كوفيد-19.