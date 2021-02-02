شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمازون» ضعف التوقعات.. وبيزوس يعلن تنحيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» أرباحاً فاقت التوقعات بحوالي الضعف، فيما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها جيف بيزوس إنه سيتنحى من منصبه ليتولى رئاسة مجلس الإدارة من الربع الثالث.

وبلغت الأرباح في الربع الرابع 14.09 دولار للسهم مقابل 7.23 دولار حسب توقعات «رفينيتيف». وبلغت الإيرادات 125.56 مليار دولار مقابل توقعات 119.7 مليار دولار.

وهذه أولمرة تحقق فيها «أمازون» 100 مليار دولار إيرادات في ربع واحد. حققت شركة «أبل» ذلك عندما أعلنت عن أرباح ربع السنة خلال العطلة الأسبوع الماضي.

يقول محللون إنه من المرجح أن تسجل أمازون إيرادات قياسية مدفوعة باستمرار الطلب المتسارع في التجارة الإلكترونية وفترة التسوق المزدحمة في العطلات. وسيشمل هذا الربع أيضًا نتائج «برايم داي» التي تأجلت بسبب جائحة الشركة، والتي عقدت في منتصف أكتوبر بدلاً من يوليو.

