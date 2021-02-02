شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان والحب الكامل للإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقلم: محمد البريكي

قليل في الدنيا هم الرحماء الذي تمتلئ قلوبهم بالنور، فتفيض على الوجود محبة، إنهم دائماً يسعون إلى الإصلاح ما استطاعوا إليه سبيلاً. هكذا عرفنا صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تطلعنا سيرته الإنسانية على قيم قلّما جاد بها الدهر، وهو يقضي هذه الحياة في أعمالٍ جليلةٍ من جميع النواحي، فحياة سموّه المشرقة لا تخفى على أحد في كل جوانبها المضيئة، وقد تأملنا مواقفه في كل الظروف فلم نجد غير هذه الروح التي تبث في الآخرين الثقة، وتنبئنا بأن الخير موجود، طالما أن الإنسان قادر على أن يطوّع نفسه لخدمة الإنسانية، وأن يكرّسها لحل مشكلاتٍ صعبةٍ بما يذلل المعضلات، ويفتح آفاقاً واسعةً للسعادة، وأجمل ما يمكن الالتفات إليه في شخصية سموّه هو هذه النزعة الدينية الصافية التي تجعل منه إنساناً فارقاً في هذه الحياة، وقد عرفنا الرحمة في شخصه بازغةً كالشمس، فقد أبصر أحوال العباد، وسلك طريق الحكمة، فأدرك سر الوجود، وأعطى لكل ذي حقٍّ حقه.

وقد أعطى سلطان العلم والثقافة حوافز كثيرة وجواز عبور إلى دنيا الأحلام المشرقة لكي تظل الروح الثقافية هي المسيطرة على عالمنا كمكوّن طبيعي لسريان الجمال، كي لا تفسد الحياة أبداً.

إنه الحب الكامل للإنسانية وقيمها المعرفية والأخلاقية، خاصة وأنّ سموّه هو الباحث دائماً عن نهضة الإنسان وتحقيق آدميته بالإلهام الروحي، واكتشاف مواطن العبقرية الفكرية، وإشاعة الخير والجمال والتآلف.

هكذا عرفنا سلطان الثقافة والعلم، وهو يجوب برؤاه الثاقبة في أفق الحياة الثقافية، فوهب مشروعات عظيمة للأمة العربية لها السبق في كل شيء.

إننا على مدار الأيام والسنين نستلهم من سموّه الكثير، وهو ما يجعلنا نعمل في راحة تامة، لأن سلطان الحكمة يرسخ دائماً لمفاهيم ثقافية عربية جديدة تجعل الجميع يطمئن إلى أن مستقبل هذه الثقافة سيظل مشرقاً في ظل الرؤى الواضحة التي تلهم الأجيال، وتؤسس لخلق كيانات ثقافية تحظى بالشرعية في ضوء ما تحقق من إنجازات ملموسة، فتحية إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة على كل ما أعطاه للثقافة العربية في هذا العصر.

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