شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق على موعد مع المباراة رقم 300 في المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

لن تكون الجولة ال15 من دوري الخليج العربي التي تقام يومي الخميس والجمعة عادية بالنسبة للسداسي الكبير الذي لم يغب عن المنافسات والأضواء منذ بداية عصر الاحتراف.

وستحمل مباريات الفرق الستة الكبار العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر والوصل الرقم 300 لكل منهم في المسابقة (مع احتساب مباريات الموسم الماضي الذي ألغي على مستوى التتويج)؛ وذلك بعد مرور 13 موسماً على بداية رحلة الاحتراف التي بدأت موسم 2008-2009.

وستكون مباريات هذه الجولة تاريخية، خاصة وأن كل الفرق تأمل في تحقيق الانتصار، وتحسين موقعها في جدول الترتيب.

وخاض كل فريق من السداسي الكبير 299 مباراة حتى الآن في المسابقة؛ حيث يتميز العين بأنه الفريق الأعلى رصيداً بين السداسي برصيد 605 نقاط، كما أنه الفريق الأكثر تحقيقاً للفوز (181 فوزاً) والأقل خسارة برصيد (56 خسارة).

ويحتل الجزيرة وصافة الترتيب العام بعد 299 مباراة؛ حيث نال «فخر العاصمة» 580 نقطة، وعرف حلاوة الفوز في 173 مباراة، بينما كان الأقل تعادلاً برصيد 61 تعادلاً وبفارق تعادل واحد عن العين الذي يمتلك في جعبته (62 تعادلاً).

أما على مستوى الفعالية الهجومية والتهديفية، فيتصدر الجزيرة ترتيب هدافي المسابقة منذ بداية عصر الاحتراف؛ حيث سجل «فخر العاصمة» 666 هدفاً في 299 مباراة، بينما حل العين وصيفاً برصيد 658 هدفاً، علماً أن الفريقين وحدهما نجحا في تجاوز حاجز ال600 هدف في المسابقة.

ويبدو الفارق كبيراً بين ثنائي العاصمة تهديفياً، وشباب الأهلي الثالث في الترتيب العام بعدما سجل «الفرسان» 583 هدفاً، ليتأخر عن أهداف الجزيرة بفارق 83 هدفاً. ويحتل الوصل المركز السادس بين «الستة الكبار»؛ حيث كان الأقل فوزاً برصيد 120 انتصاراً، بينما كان الأضعف دفاعياً؛ حيث اهتزت شباكه 499 مرة ليصبح على مشارف الهدف 500 ليكون الأسوأ دفاعياً والفريق الأول الذي يمنى مرماه بهذا العدد من الأهداف في زمن المحترفين.

ونجح كل من السداسي في تجاوز حاجز ال400 نقطة، بينما يبدو الشارقة على بعد 28 نقطة من اللحاق بالقائمة؛ حيث يمتلك «الملك» في جعبته 372 نقطة.