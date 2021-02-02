شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. «بامبل» يستعد لموعد بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد تطبيق «بامبل» (Bumble.)، وهو تطبيق للمواعدة يمكن للنساء فقط اتخاذ الخطوة الأولى للتعرف على الآخر فيه، حدد شروط الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وتخطط الشركة لبيع 34.5 مليون سهم مقابل 28 دولارا إلى 30 دولارا للسهم، حسبما قالت في بيان الثلاثاء لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وعند الحد الأقصى ستقدر قيمة Bumble بما يصل إلى 6.46 مليار دولار. تأسست Bumble، ومقرها في أوستن، بولاية تكساس، في عام 2014 من قبل الرئيس التنفيذي ويتني وولف هيرد. وقالت مصادر مطلعة إنها تخطط لبدء تداول أسهمها في 11 فبراير، أي الخميس الذي يسبق عيد «سان فالانتاين».

يقود الإدراج «جولدمان ساكس» و«سيتي» و«مورجان ستانلي» و«جيه بيمورجان». وتخطط Bumble لإدراج أسهمها في سوق ناسداك تحت الرمز BMBL. (بلومبيرج)

