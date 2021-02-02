«فعاليات الشارقة» ينظم ورشاً وأنشطة فنية في «المجاز» بعد غد

ينظم موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، بعد غد الجمعة، في مسرح المجاز، ورشتي عمل فنيتين بعنوان «الرسم على أنغام الموسيقى»، و«صمم واصنع طوابعك وبطاقاتك البريدية»، ضمن الحملة الترويجية لإمارة الشارقة «تشرق بفعالياتها»، التي تستهدف التعريف بفعاليات الإمارة وأنشطتها.

ويعيش المشاركون تجربة فنية في ورشة «الرسم للموسيقى» إذ يرسمون على إيقاع المعزوفات والأغاني، ليستوحوا من استجاباتهم العاطفية للإيقاعات أعمالاً فنية إبداعية بين 5 و6 مساءً، وفي الوقت ذاته يختبر الجمهور مواهبهم في صناعة الطوابع والبطاقات البريدية، عبر ورشة «تصميم وصنع الطوابع البريدية والبطاقات البريدية الخاصة بك».

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: نحرص من خلال موقع فعاليات الشارقة على بناء جسور التواصل بين المؤسسات والجمهور، ويعدّ الموقع إلى جانب ما يوفره من قاعدة بيانات تعرّف بالفعاليات والأنشطة التي تقام في الإمارة، نظاماً معلوماتياً متكاملاً تتحد فيه جهود مختلف القطاعات لتقديم باقة متنوعة من الفعاليات التي تستهدف كل فئات المجتمع.

وقالت الشيخة نورة المعلا مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون: تأتي ورش العمل التي نقدمها ضمن هذه الفعالية استكمالاً للدور الذي تقوم به المؤسسة منذ سنوات عدة، والذي تمثل في تقديم طيف واسع من البرامج التعليمية النوعية التي استهدفت كل القدرات والفئات العمرية، واستطعنا من خلالها ترسيخ فسحة إبداعية للجمهور يستكشفون من خلالها مجالات متنوعة من الفن مثل الرسم والموسيقى والسينما والتصوير، وغيرها.

