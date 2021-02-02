رد فعل قوي من روسيا على دعوات المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، "لعدم التدخل في شئون بلد مستقل، وذلك بعد صدور الكثير من التصريحات الغربية الرسمية بصدده."

وتعليقاً على الدعوات الغربية للإفراج عن نافالني، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في حديث لقناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية اليوم الثلاثاء، إنه "لا يجب التدخل في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع أن يهتموا بمشاكلهم".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الخارجية الروسية ترد باستمرار على مثل هذه التصريحات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشارت المتحدثة إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى أي وقائع بشأن قضية نافالني لفرض العقوبات على روسيا.

وقالت زاخاروفا إن "الذريعة تظهر من تلقاء نفسها، وهم لا يحتاجون إلى أي وقائع أو معلومات. وإن لم تكن هناك أي ذريعة، فإنهم سيختلقونها".

وفي وقت سابق اليوم، قررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014، بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.

ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء الحكم بحق نافالني، داعياً للإفراج عنه فوراً.

وأضاف بلينكن: "مع أننا نعمل مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، نحن سننسق مع حلفائنا وشركائنا لمحاسبة روسيا على فشلها في ضمان حقوق مواطنيها".

ودانت ألمانيا الحكم حيث وصفه وزير الخارجية هايكو ماس بأنه "ضربة إلى الحريات الأساسية وسيادة القانون في روسيا"، مطالبا بالإفراج عن نافالني "فورا".

كما دعت بريطانيا "للإفراج الفوري وغير المشروط" عن نافاني و"جميع المحتجين السلميين والصحفيين المعتقلين خلال الأسبوعين الآخرين"، حسب بيان لوزير الخارجية دومينيك راب.

وعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً إن "إدانة أليكسي نافالني أمر مرفوض"، مضيفاً أن "الرأي السياسي المخالف ليس جريمة، وندعو للإفراج عنه فورا".

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر": "نرفض هذا الحكم، ولا يجب تسييس العدالة"، داعيا لإطلاق سراح نافالني.

واعتبر وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبرجيس أن "الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لم يعد ممكنا الآن إلا بلغة العقوبات"، مشيرا إلى أن بلاده "ستدرس فرض عقوبات منها على روسيا إن لم يستعجل الاتحاد بذلك".