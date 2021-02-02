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من بينها مصر والإمارات.. السعودية تعلّق دخول الوافدين من 20 دولة اعتباراً من الغد

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلنت السلطات اليوم، الثلاثاء، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن تصريحات لمصدر مسئول بوزارة الداخلية أكد فيها تعليق "السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021م"، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة "تأتي لمنع تفشي فيروس في البلاد وتطبيقا للإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة."

وشملت الدول كل من: "الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، ويشمل الحظر كل من مر بهذه الدول قبل القدوم إلى السعودية"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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