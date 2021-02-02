"تسريب لاجتماع بفيسبوك".. مارك: لدينا قدرة على تغيير مسار الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

كشف فيديو مسرب لاجتماع لمؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربيج، ومديرين تنفيذيين في شركته، عن سعيه إلى استغلال نفوذه الكبير الذي اعترف به، ويلقي الضوء على مدى تأثير "فيسبوك" في ظل رئاسة جو بايدن.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن منصة الأخبار اليمينية "Project Veritas" التي كشفت عن مكالمات جماعية مسربة، وقالها إنها حصلت على المحادثات من مصدر داخل الاجتماع.

وفي فيديو تجميعي نشرته المنصة اليمينية، لتصريحات مارك التي أدلى بها خلال الاجتماع الذي عقد في 21 يناير الماضي، إن بايدن أصدر عددًا من الأوامر التنفيذية بشأن المجالات التي تهتم بها الشركة في يومه الأول بالبيت الأبيض.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فتحت تحقيقًا موسعًا في يوليو 2019، لبحث ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية، أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق، وتحديد ما إذا كانت تمارس خنقًا على الابتكار أو حدّت من المنافسة.

ويعتقد مارك وفقًا للتسريبات، أن تلك الأوامر تُعد خطوة إيجابية مهمة لـ"فيسبوك" معربًا عن تطلعه إلى الفرص السانحة للعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة بايدن، ودعمها في بعض أولوياتها مثل الاستجابة لأزمة وباء كورونا.

ويكشف التسريب عن اعتقاد زوكربيج، بتأثير منصته "فيسبوك" القوى على العالم وقدرتها على "تغيير مسار الأحداث".

وسُمع في التسريب صوت نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية في "فيسبوك" وهو يقر بزعماء العالم الذين تحدثوا ضد قرار الشركة بحظر حساب ترامب بعد أحداث الكونجرس التي وقعت في 6 يناير الماضي.

ويقول كليج، إن هذا يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات الخاصة تمتلك قدرًا كبيرًا من السلطة وعليها أن تتخذ هذه القرارات بطريقة وقواعد في إطار متفق عليه ديمقراطيًا.

وذكرت "فوكس نيوز" أن شركة "فيسبوك" لم تعلق على الأمر بعد.

وألمح مؤسس Project Veritas، جيمس أوكيفي، إلى أن هناك مزيدًا من التسريبات قادمة، بما في ذلك تسريبات من صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي 28 يناير الماضي، عرض مؤسس "فيسبوك" النتائج المالية الفصلية لشركته، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كبيرًا جدًا، ففي 31 ديسمبر، كان هناك 2.6 مليار شخص يستخدمون إحدى منصات وتطبيقات المراسلة الأربعة (فيسبوك وانستجرام وماسنجر وواتساب) على الأقل مرة في اليوم، و3.3 مليار شخص على الأقلّ مرة في الشهر.

وخلال العرض، أعلن مارك، أنّ المنصة لن توصي بعد اليوم مستخدميها بالانضمام إلى مجموعات ناشطة أو سياسية، وهو إجراء تطبّقه في الولايات المتحدة منذ الخريف لمحاولة تهدئة التفاعلات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُجريت في أجواء متوترة.