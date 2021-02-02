"الفلاح مش لاقي يأكل".. نائب يواجه وزير الأوقاف بإيجارات الأراضي المرتفعة



محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد اللواء هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بأداء وزير الأوقاف، واصفًا إياه بالوزير المجتهد الذي غيَّر شكل الوزارة بعد أن شاخت ودب فيها السوس.

وأضاف أباظة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إلقاء وزير الأوقاف بيان وزارته، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ليس عنصرًا وحيدًا في الوزارة، وهناك مشكلات كثيرة وتحديات كبيرة أمام وزارة الأوقاف؛ وأهمها أن القرى المصرية لم تأخذ حقها في التوعية بشكل جيد، رغم أن تلك القرى والعزب والنجوع هي في الأصل الحضانة الحقيقة؛ حيث يتخرج فيها المهندس والطبيب والعامل وكل طبقات المجتمع، ولا بد من الاهتمام بالتوعية والإرشاد والنصح؛ حيث إن القرى لم تحصل على حقها في التوعية، وبذلك نمنح فرصة كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها أغراض إرهابية في أن تتملك من العقول في القرى، مشددًا على ضرورة التركيز في ذلك الأمر.

وتابع النائب: أجور خطباء المكافأة متدنية للغاية، ولا بد من النظر في أجور العاملين في المساجد بشكل عام، مطالبًا بتخصيص أراضٍ في قرية كفر الجراية التابعة للزقازيق للمنفعة العامة؛ لإنشاء مركز شباب أو مدرسة.

وأوضح أباظة، مخاطبًا وزير الأوقاف، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الفلاحين في كل مراكز محافظة الشرقية؛ وهي رفع إيجارات الأراضي الزراعية على الفلاحين؛ حيث رُفع سعر إيجار القيراط إلى 400 جنيه، في حين أن الأراضي المجاورة والمملوكة للغير يتم تأجيرها بـ8500 جنيه للفدان؛ مما يعد ظلمًا للفلاحين المعدمين، وقد تسبب الإيجار في أن الفلاح "مش قادر ياكل ومعدم.. مش ملاحق شراء أسمدة ومبيدات وري.. إلخ".

وأشار النائب إلى أن الفلاح هو العمود الفقري للدولة المصرية، ولا بد من إنصافه وتسعير الإيجار بسعر عادل ومطابق للواقع.