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«فايزر» ستجني 15 مليار دولار من لقاح كورونا في 2021

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقعت شركة «فايزر» الأميركية للأدوية، اليوم الثلاثاء، أن تجني 15 مليار دولار أميركي على الأقل هذا العام من مبيعات لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 الذي طورته مع شريكتها الألمانية «بيونتك».
ويمثل هذا المبلغ حوالي ربع إجمالي إيراداتها في العام 2021. 
وأضاف عملاق صناعة الأدوية الأميركي أن مبيعاته من اللقاح، الذي يتجه لأن يكون في صدارة منتجاته هذا العام، قد تتجاوز 15 مليار دولار أميركي إذا وقعت الشركة المزيد من عقود التوريد.
وقالت «فايزر» إنها تهدف لتصنيع ملياري جرعة في 2021 من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس المستجد. وتتوقع أن تقوم بتوريد 200 مليون جرعة إلى الحكومة الأميركية بحلول نهاية مايو المقبل.
كما تتوقع الشركة أن تتراوح قيمة مبيعاتها في 2021 بين 59.4 مليار دولار أميركي و61.4 مليار دولار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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