عبدالله بن زايد يستقبل نائب وزير خارجية تركمانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بردي نياز ماتييف، نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة.

‎جرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، منها الاقتصادية والثقافية والزراعية والصحية، إلى جانب التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان تشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد وذلك بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.