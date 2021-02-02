فرض ارتداء الكمامة داخل السيارة في العاصمة الألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم ولاية برلين الألمانية فرض ارتداء الكمامة داخل السيارات في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم استثناء السائق وأعضاء المسكن الواحد في السيارة الخاصة.

جاء ذلك وفقاً لما قررته حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن ميشائيل مولر عمدة المدينة.

وتقرر ارتداء كمامة طبية أثناء التسوق وركوب وسائل المواصلات العامة. وتسري القواعد الجديدة أيضاً على التجمعات في شكل موكب السيارات، وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وقال مولر، إنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات بـ«كورونا» في برلين تراجعت «ونحن على طريق جيدة، لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر».