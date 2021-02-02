مصر تتسلم أولى شحنات لقاح «أسترازينيكا»

عربي ودولي

ع+ ع-

قالت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية.

وأكدت الحكومة تقارير وسائل الإعلام المحلية التي ذكرت أن الشحنة وصلت يوم الأحد.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن مصر أبرمت عقداً للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا مع الهند، لكن بيان الحكومة لم يذكر شيئاً عن حجم العقد.

وتسلمت مصر في ديسمبر الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية للأدوية، وبدأت يوم 24 يناير تحصين الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني.