رئيس الفلبين يتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة تصدير لقاح كورونا

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اتهم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الاتحاد الأوروبي بعرقلة صادرات لقاحات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يمنع حصول بعض الدول على اللقاحات.

وقال دوتيرتي، في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لشراء اللقاحات وبدء التطعيم، ولكن هناك صعوبة في الحصول على اللقاحات.

وأوضح «لدينا الأموال ونحن على استعداد»، متابعاً «لكن الاتحاد الأوروبي يحتجز أسترازينيكا رهينة».

وأشار دوتيرتي إلى أن وجود نظام سيطرة جديد على صادرات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات يمكن أن يستخدم لعرقلة الصادرات لدول مثل الفلبين من أجل الإبقاء على جرعات اللقاحات في دول الاتحاد الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي سمح، ابتداء من السبت الماضي، للسلطات الوطنية في دوله الأعضاء برفض الصادرات من الكتلة الأوروبية في حال رأت السلطات أن شركة أدوية لم تف بتعهداتها بشأن الجرعات في الاتحاد الأوروبي.

لكن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال إن العملية كانت عادلة. وقال المتحدث إنه تم إخطار الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بطلبين للتصدير حتى الآن، أحدهما إلى كندا والآخر لبريطانيا، ووافقت عليهما.

ووصفت منظمة الصحة العالمية قرار الاتحاد الأوروبي بأنه يمثل قومية اللقاحات بصورة مقلقة، رغم أن المفوضية أكدت أنه تم اتخاذه لأغراض تتعلق بالشفافية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن الفلبين ستحصل على 44 مليون جرعة من اللقاحات التي سيوزعها تحالف «كوفاكس»، حيث من المتوقع أن تتلقى مانيلا 9,2 مليون جرعة، خلال النصف الأول من العام.

وسجلت الفلبين 527 ألفاً و272 إصابة بفيروس كورونا و10 آلاف و807 وفيات حتى أمس الاثنين.