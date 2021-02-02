«كورونا» يغيّب جامع التبرعات البريطاني المُسن لمواجهة الجائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت أُسرة الكابتن البريطاني توم مور، المحارب القديم الذي جمع ملايين الجنيهات الأسترلينية لدعم نظام الرعاية الصحية في بلاده لمكافحة جائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء إنه توفي عن عمر ناهز 100 عام. وقالت بناته في بيان «ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا الغالي الكابتن السير توم مور».

وكان المحارب القديم الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية قد استحوذ على اهتمام الناس في أبريل، قبل عيد ميلاده المئة بقليل، عندما نُشرت له لقطات مصورة وهو يقوم بجولات متكئاً على إطار يساعده على المشي حول حديقته بقرية مارستون مورتين في شمال لندن.

وجمع مور نحو 40 مليون جنيه أسترليني (55 مليون دولار). وقالت ابنته يوم الأحد إنه أُدخل إلى المستشفى مصاباً بفيروس كورونا.

وكان أمله أن يجمع 1000 جنيه إسترليني لكنه جمع ما يزيد على 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لصالح هيئة الصحة العامة. وحطم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، وحصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث وحققت أغنية له المركز الأول في المبيعات، وكتب سيرته الذاتية وساعد في إنشاء مؤسسة خيرية.