السلطة الفلسطينية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في الضفة الغربية

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أكدت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، وصول دفعة أولى من لقاح "موديرنا" كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين.

وبدأت السلطات الصحية الفلسطينية الحملة بتطعيم الكوادر الطبية العاملة، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.

وفي تقرير بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني، ظهرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وعدد من الكوادر الطبية أثناء تلقيهم اللقاح.

وقالت الكيلة "بدأنا اليوم، وغدا سنرسل من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة حتى لو كانت ألفي جرعة فقط".

وأكدت "إعطاء الكوادر الصحية في فلسطين الأولوية القصوى (...) وخصوصا أولئك العاملين في وحدات العناية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 513 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أحصت الوزارة 9 وفيات.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول الجائحة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.