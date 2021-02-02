محامو ترامب: مجلس الشيوخ ليست له سلطة محاكمة الرئيس السابق‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 10:11 مساءً

قال محامون عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ ليست له سلطة محاكمة الرئيس السابق بتهمة التحريض على تمرد في السادس من يناير/كانون الثاني.

وأكد المحامون أن ذلك غير ممكن ”بعد أن صار (ترامب) مواطنا عاديا“، مشيرين إلى التهمة التي وجهها إليه مجلس النواب خلال مساءلته تمهيدا لعزله.

وفي مذكرة قدمها فريق الدفاع عن ترامب قبل أسبوع من التاريخ المحدد لبدء محاكمته في مجلس الشيوخ، قال الفريق إن المجلس لا يتمتع بالاختصاص لمنع ترامب من شغل منصب عام في المستقبل.