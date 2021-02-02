ماكرون يرفض الحكم بحق نافالني ويطالب بالإفراج عنه فوراً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 26 دقيقة

رفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الحكم الذي صدر بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني وطالب بالإفراج عنه فورا.

وكتب ماكرون على تويتر أن “ادانة اليكسي نافالني مرفوضة. الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة. ندعو الى الافراج عنه فورا. إن احترام الحقوق الانسانية على غرار الحرية الديموقراطية غير قابل للتفاوض”.

وسُجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير الماضي، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.

وسبب الاعتقال، بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.