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نتنياهو: سنعيد فتح الاقتصاد تدريجياً وبشكل حذر الأسبوع المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أنه سيتم إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا وبشكل حذر بدءا من الأسبوع المقبل.

وشدد نتنياهو في تصريح من مقر وزارة الصحة الإسرائيلية على الحاجة الملحة لتطعيم السكان، قائلا: “نحن في خضم سباق بين حملة التطعيم والطفرات”، في إشارة إلى انتشار فيروس المتحور.

وحدد نتنياهو هدفا جديدا لتلقيح 90 في المائة من الإسرائيليين فوق سن الخمسين الأسبوعين المقبلين.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل بلغ 656016، والوفيات 4863.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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