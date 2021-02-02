فلسطين تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال

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ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.وأدانت إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الإعدام يظهر بوضوح أن الشاب لم يشكل خطرا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وترك ملقيا على الأرض وهو ينزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، مما أدى إلى استشهاده.
وقالت الخارجية «إن المفرق الذي ارتكب فيه الاحتلال هذه الجريمة بات يعرف بمفرق الموت، نظرا لعدد عمليات الإعدام التي نفذها في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان من محافظة سلفيت فيه قبل أيام».
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