دبي تتسلم لقاح (أسترازينيكا) من الهند

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وقالت هيئة الصحة، «إن ذلك يأتي في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة لاحتواء مرض (كوفيد 19)».وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند.
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