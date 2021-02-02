23 مدرسة يطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 23 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف المحافظات اليمنية، أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم التعليم في اليمن وخلق بيئة تعليمية جيدة، تمكن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، ومماثلة تماما للمواصفات المطبقة في المملكة، تشمل الملاعب والمختبرات والمعامل.

تتوزع المدارس النموذجية الجديدة التي أنشأها وجهزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على 23 منطقة في 7 محافظات، حيث جاء اختيار مواقعها عقب دراسة احتياج هذه المناطق من قبل مختصي التنمية في البرنامج، فيما جاء تجهيز هذه المدارس بأحدث المواصفات المطبقة في المشاريع التعليمية المماثلة لها بالمملكة، كما تم تجهيز المدارس بالأثاث المدرسي الذي استفاد منه الطلاب والكادر التعليمي والإداري، لتعود بالنفع على 28,678 مستفيدا في عموم اليمن.

واحتفل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أخيرا بافتتاح 8 مدارس نموذجية جديدة في محافظة المهرة، حيث رفعت نسبة التحاق أبناء المحافظة وبناتها بالفرص التعليمية بنسبة 10%، فيما عادت مشاريع التعليم في محافظة المهرة بالفائدة على 3,348 مستفيدا من المدارس النموذجية الجديدة سنويا، و4,114 مستفيدا من مشروع الحافلات المدرسية التي شملت مدارس أخرى قديمة في المحافظة، و27,336 مستفيدا من مشروع تجهيز المدارس بالأثاث التعليمي للمدارس القديمة والجديدة في المحافظة، و36,298 مستفيدا من مشروع طباعة وتوزيع الكتب المدرسية في محافظة المهرة وحدها.

يذكر أن البرنامج نفذ 198 مشروعا تنمويا لخدمة 7 قطاعات أساسية في الجمهورية اليمنية، وهي: الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، ويتبنى أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في استدامة الآثار التنموية.

المحافظات التي استقبلت المدارس:

المهرة

سقطرى

عدن

تعز

حضرموت

مأرب

حجة