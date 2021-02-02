5 قتلى من الحشد الشعبي في هجوم داعشي

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وقالت مديرية الإعلام بالهيئة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القتلى من اللواء الأول.في المقابل، ألقت القوات الأمنية العراقية أمس القبض على خمسة إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة كركوك «260 كلم شمال بغداد».
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تفكيك مفرزة إرهابية، تضم انتحاريا كان يروم تفجير نفسه بالعاصمة بغداد.
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