شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بلال لوزيرة الصناعة: ماكينات المحلة وقفت وصناعة النسيج مش مجرد بشكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بإنشاء هيئة عليا لصناعة الغزل والنسيج، لتكون بمثابة الأب الشرعى للصناعة تضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، والإشراف عليها، لاسيما بعدما الحال الذى وصلت إليه، بقوله: صوت الماكينات التى تربينا عليها فى المحلة توقف "اتخرست".. فين المصانع اللى شغلتوها؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وقال بلال، إن صناعه النسيج ليست مجرد "بشكير" و"قميص"، لكنها مصدر أكل عيش مدينة كاملة، بل و30% من العمالة المصرية، مشيراً إلى أن المصانع تشتكى من عدم وجود قطن أو عزل، متسائلا: "ألا تستحق هذه الصناعة الدعم".

وأشار البرلمانى إلى أن الصناعة المصرية دمها تفرق بين العديد من الوزارات، مضيفًا: إما أن يكون لدينا العزم نحو صناعة وطنية حقيقة أو نصبح جميعا سماسرة عقارات.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.