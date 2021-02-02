شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزيرة الصناعة: لماذا يوجد 43 مركز تمثيل تجارى بالخارج؟ وما هو دورها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب الغول، إن "أهالى الصعيد يستبشرون خيرا بتولى الوزيرة نيفين جامع وزارة الصناعة، مطالبة بإقامة مركز للإقراض تابع لجهاز تنمية المشروعات فى نجح حمادى الذى يعيش به 630 ألف نسمة لتخفيف العبء عن المموليين".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقته وزيرة الصناعة والتجارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وأشارت إلى أن "مصنع الألومنيوم بنجح حمادى أكبر قلعة صناعية من عام 69 وهو الآن بعافية لأنه بياخد كهرباء بسعر 2 و7 سنتات مطالبة بتشكيل لجنة من وزيرة الصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال لإنقاذ صناعة الألومنيوم".

ولفتت النائبة سميرة الجزار إلى وجود 43 مكتب تمثيل تجارى بالخارج، متسائلة "ما هى فائدتها؟ وهل لهم دور فى خلق فرص تصديرية جديدة؟ وهل تم تصدير أصناف للأسواق؟ وهل يتم تقييمها سنويا؟ وما هى آلية عملها؟ وهل تقوم بدورها لجذب الاستثمارات؟ وما حجمها فى العام الماضى؟ وما الموقف من تعديلات قانون حماية المنافسة بشأن الرقابة على الاندماجات والاستحوذات؟ وما رأى الوزيرة فى تصفية مصنع الحديد والصلب؟".