فلوريدا.. قتيلان وجرحى من “إف بي آي” في إطلاق نار

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، مساء الثلاثاء، مقتل اثنين من عملائه، وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن “إف بي آي” قوله إن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال. وأكد مكتب التحقيقات أن منفذ إطلاق النار قتل أيضا.

بدورها، نقلت صحيفة ميامي هيرالد أن منفذ إطلاق النار قتل نفسه رميا بالرصاص، بعد أن احتمى من الشرطة داخل منزل لعدة ساعات.

وحسب أسوشييتد برس، فإنه لم يتضح بعد مدى خطورة جراح المصابين الثلاثة.