منافسة انجليزية بين السيتي وأرسنال والمانشيستر لضم نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - كشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات الدولية، في نسخته الاسبانية، اهتمام كبريات الأندية الانجليزية بضم مدافع المنتخب الوطني أشرف حكيمي.

وشدد المصدر ذاته علی كونه فريق مانشيستر يونايتد انضم الی قاٸمة الفرق الانجليزية الراغبة في ضم مدافع فريق انتر ميلان الايطالي، ويتعلق الأمر بفريقي السيتي والأرسنال.

وربط المصدر ذاته اهتمام الفرق الانجليزية بالاستفادة من خدمات اللاعب السابق لريال مدريد الاسباني بتألق حكيمي خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري من جهة، وبالأزمة المالية التي يعانيها الفريق الايطالي، الذي فشل في تسديد مستحقات الريال من انتقال مدافع المنتخب الی “الكالشيو” من جهة ثانية.