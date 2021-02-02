التوزيع الجغرافي للإصابات الـ835 بكورونا.. 66 في المائة بجهتي الدار البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 281 الجديدة، مسجلة بذلك أدنى حصيلة منذ ستة أشهر، حيث عرف يوم 21 يوليوز 2020 تسجيل 180 حالة فقط، لترتفع بعد ذلك عدد الإصابات بوثيرة متصاعدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 319 حالة جديدة، منها 234 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة الشمال، 232 حالة، منها 109 حالة بطنحة أصيلة. وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 94 حالة منها 45 بسلا. وبجهة سجلت الشرق 71 حالة، ثم 38 حالة بجهة مراكش آسفي، ووبجهة سوس ماسة سجلت 32 حالة، ثم 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة فاس مكناس سجلت 11 حالة، ونفس العدد بدرعة تافلالت، ثم 6 حالات حالة ببني ملال خنيفرة، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وثلاث حالات بجهة كلميم واد نون.