جريمة مروعة.. مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد من عملاء FBI في إطلاق نار بأوكلاهوما

جدة - عبدالحي حسين - لقي 6 أشخاص بينهم 5 أطفال مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عملاء “مكتب التحقيقات الفيدرالي” وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت السلطات الأمريكية، أن الشرطة في شرق أوكلاهوما، تلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مكالمة تفيد بتعرض عدد من الأشخاص لإطلاق نار في أحد المنازل في منطقة Muskogee، لكن عناصر الشرطة فوئجت لدى وصولها بشخص يلوح بسلاحه، حيث قام أحد الضباط بإطلاق النار لكنه أصاب شخصا آخر بالخطأ.

ولم تتمكن السلطات من توقيف المشتبه في كونه الجاني، حيث فشلت في القتبض عليه خلال مطاردة قصية بعين المكان، فيما أفاد مسؤول محلي بأنه جرى توقيف أحد أقارب الأطفال الضحايا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الضباط، عثروا، لدى دخولهم إلى المنزل المعني، على جثث 4 أطفال، بالإضافة إلى طفل خامس وسيدة كانا مصابين، لكن الطفل المصاب توفي بعد نقله إلى المستشفى.

ووفقا للمصدر ذاته، فن تفاصيل الحادث لم تتبيين بعد، السبب الحقيقي وراء هذه الجريمة.