إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد أكثر تطورا في نطنز

31 يناير , 2021
ذكر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء حصلت عليه رويترز اليوم الثلاثاء أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد
المركزي المتطورة آي.آر-2إم في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك لاتفاقها مع قوى عالمية.
وقال التقرير الذي يحمل تاريخ أمس الاثنين إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم في المنشأة. وأبلغت طهران الوكالة الدولية في ديسمبر كانون الأول أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك منها مجموعة تعمل بالفعل.
وورد في التقرير السري أن "الوكالة تحققت أيضا من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفا من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة آي.آر-2إم يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة".
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