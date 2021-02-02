خبراء: لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بنسبة تزيد على 91 %

31 يناير , 2021

أظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح سبوتنيك-في الروسي الذي اتهمت روسيا بانها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن "تطوير لقاح سبوتنيك-في واجه انتقادا بسبب سرعته ولأنه أحرق مراحل ولغياب الشفافية. لكن النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه".

وأضاف الباحثان اللذان لم يشاركا في الدراسة "هذا يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن الى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19".

وهذه النتائج الأولى التي جرت المصادقة على فعاليتها تتوافق مع تأكيدات روسيا التي تلقاها المجتمع العلمي الدولي بارتياب في الخريف الماضي.

ويبدو انها تصنف في هذه المرحلة سبوتنيك-في بين اللقاحات الأكثر فاعلية، الى جانب لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا (95 % تقريبا) اللذين أعدا باستخدام تقنية مختلفة تقوم على الحمض النووي الريبي المرسال.

في الأسابيع الماضية، بدأت ترتفع أصوات في أوروبا لتقوم وكالة الأدوية الأوروبية بتقييم سريع للقاح سبوتنيك-في المستخدم أساسا في روسيا وبعض الدول بينها الارجنتين والجزائر.

والنتائج التي نشرت في ذي لانسيت مصدرها آخر مرحلة من التجارب السريرية للقاح، وهي المرحلة الثالثة التي شارك فيها حوالى 20 ألف شخص.

كما هي الحال دائما في مثل هذه الحالات، تأتي هذه النتائج من الفريق الذي طور اللقاح ثم أجرى التجارب ثم تعرض على علماء مستقلين آخرين قبل النشر.

وأظهرت أن سبوتينك-في يخفض بنسبة 91,6% مخاطر الإصابة بنوع من عوارض كوفيد-19.

تلقى المشاركون في التجربة التي أجريت بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر جرعتين من اللقاح أو دواء وهميا بفارق ثلاثة أسابيع. وفي كل مرة ترافق ذلك مع فحص للكشف عن كوفيد-19.

في الأيام التي تلت إعطاء الجرعة الثانية، لم يتم إجراء فحص الكشف عن كورونا إلا لدى الأشخاص الذين ظهرت عليهم العوارض.

جاءت نتيجة 16 متطوعا من أصل 14,900 شخص تلقوا الجرعتين من اللقاح، إيجابية (0,1%) مقابل 62 من أصل 4900 شخص تلقوا الدواء الوهمي (1,3%).

لكن معدي الدراسة أشاروا الى وجود حد فاصل هو أن فحص الكشف عن كورونا أجري فقط "حين قال المشاركون إنهم يعانون عوارض كوفيد، وتحليل الفاعلية لا يتناول إلا الحالات التي تظهر عوارض المرض".

وأضافت مجلة "ذي لانسيت" في بيان أن "أبحاثا أخرى يجب ان تجري لتحديد مدى فعالية اللقاح في الحالات التي لا تظهر عليها عوارض المرض أو حول انتقال" المرض.

من جانب آخر، واستنادا الى حوالى ألفي حالة لأشخاص تفوق أعمارهم 60 عاما، اعتبرت الدراسة أن اللقاح يبدو فعالا لدى هذه الفئة العمرية. وأخيرا، يبدو أن البيانات الجزئية تظهر أنه يحمي بشكل جيد جدا من الأشكال المتوسطة إلى الشديدة من المرض.

ولقاح سبوتنيك-في الروسي هو لقاح "ناقل فيروسي" يعمل على أساس أخذ فيروسات أخرى وجعلها غير مؤذية لتصبح متكيفة لمكافحة كوفيد-19.

وهي أيضا التقنية التي يستخدمها لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الفعال بنسبة 60% بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية.

لكن في حين يعتمد لقاح أسترازينيكا على فيروس غدي واحد من الشمبانزي، يستخدم لقاح سبوتينك-في فيروسيين غديين مختلفين لكل من الحقنتين.

وبحسب معدي اللقاح فإن واقع استخدام في الجرعة الثانية فيروس غدي مختلف عن ذلك المستخدم في الجرعة الأولى يمكن أن يؤدي الى استجابة مناعية أفضل.