31 يناير , 2021 نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني أمس (الاثنين)، هجوماً على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، العميد محمد الباهلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على «تبة أبو علي» الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.