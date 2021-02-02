البواردي يؤكد دعم الإمارات لجهود "الصليب الأحمر" الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسعيهما لفتح آفاق التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له.



وأكد محمد بن أحمد البواردي حرص وزارة الدفاع على دعم الجهود الانسانية إيماناً منها بقيم العطاء الإنساني وأهمية إغاثة المحتاجين، إلى جانب حرصها على التعاون في تمكين منتسبيها وتدريبهم في مجال القانون الدولي الإنساني .

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيدا بدور اللجنة الإنساني في دعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة في أنحاء العالم.

