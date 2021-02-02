شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المساجد أكثر الجهات انضباطا والتزاما فى جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن السبب فى منع صلاة الجنازة داخل المساجد وقت جائحة كورونا يرجع للرأى الطبى، مضيفا: "السيطرة على صلاة الجنازة بيكون أصعب من الصلاة العادية"، وتابع :"لاحظنا انحسار الموجة الثانية والأمل أفضل".

وأضاف: "بفضل الله المساجد من أكثر الجهات انضابطا والتزاما ووجدنا حرصا شعبيا"، لافتا إلى أن وقت الجنازة يكون عصيب وممكن المتوفى شاب أو عزيز وأحيانا فى مسجد مثل السيدة نفيسة يأتى 6 او 7 جنازات فى وقت واحد، ويكون من الصعب السيطرة على الصلاة فى أوقات الجنازة".

وتابع قائلا: "سمحنا بصلاة الجنازة فى ساحات المساجد، والرأى فى هذا الأمر يرتبط بالرأى الصحى".

جاء ذلك خلال تعقيب وزير الأوقاف، على ما أثاره النواب خلال الجلسة العامة، ردا على البيان الذى ألقاه اليوم عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

يأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة، فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.

كان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم