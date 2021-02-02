شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة للنواب: التسوية لـ14 ألفا و417 موظفا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز فى إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة والمعروف بـ"التسوية"، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.

وأشار إلى أنه في عام 2020 انتهى الجهاز من التسوية لعدد 14 ألفا و 417 موظفا، وفيما يتعلق بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أو ما يعرف ب"التسوية"، قام الجهاز بعدة جهود تمثلت في قيام الجهاز بطلب إعادة النظر في الفتوى التي صدرت في مايو 2018، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأنه، إلا أنها انتهت إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في ذات الشأن.

وأضاف الشيخ، أنه في شهر مارس 2019، تقدم الجهاز بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المادة رقم (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، ليصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وفي سبتمبر 2019 أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وتابع: "وفي أكتوبر من نفس العام أصدر الجهاز منشور رقم (1) لسنة 2019 يهيب بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية سرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019 وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه، وأخيرا في أكتوبر 2019 أصدر الجهاز تعليمات إدارية بشأن كيفية تطبيق توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كلية "العلوم الصحية التطبيقية".