شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التجارة للنواب: لن أسمح بـ"تسقيع" الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اتخاذ الوزارة عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعى، ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، وقد تمثل أهم تلك الإجراءات في مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية الذى تقوم الوزارة به حالياً بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ، ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضى، وحسن إدارة موارد الدولة منها.

وقالت جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أى تجاوزات في هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرةً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضى عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقاً لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي احتياجات الصناعة المحلية.

وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات.

وتابعت: "حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، فضلا عن المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد(جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج ، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر ، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية، وأخيراً المجمع الصناعى بمرغم1 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت جامع إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وعددت الوزيرة المجمعات والوحدات المخصصة، وفي مقدمته مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية ، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية ، الكيماوية، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء ، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وأشارت الوزيرة، إلي أنه جاري حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات ( أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم ) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات ( الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث ).



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