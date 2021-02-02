شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الأوقاف للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف مختار جمعة، عن موقف وزارته ومدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، الذى ألقاه اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العامة، إلى للجان النوعية - كل فيما يخصه – للمتابعة والتأكد من تنفيذ ما ورد فيه من إيضاحات وإعداد تقرير للعرض على مكتب المجلس.

جاء ذلك بعد تعقيب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب علي بيانه عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

من جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأعضاء إلى اختصار الوقت أثناء الكلمات فى الجلسات العامة، حرصا على عدم تضييع الوقت، قائلا لهم: "لديكم فى اللجان متسع من الوقع، هنا نضيع الوقت ونعيد ونكرر، هذا الوقت وقتكم، التفاصيل والمناقشات المستفيضة تكون فى اللجان".