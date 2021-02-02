شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: هناك رقابة كاملة على إيرادات ومصروفات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة سوف تنسق مع الأمانة العامة لمجلس النواب، لدراسة مطالب النواب حول إحلال أو تجديد أو فرش المساجد، وتحديد مواعيد مع النواب للتعرف على مطالبهم فى الدوائر.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك رقابة كاملة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، لافتًا إلى أنه يتم إعداد تقرير شهرى يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية.

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب علي بيانه عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

ووافق مجلس النواب، على طلب بعض الأعضاء وفقا للائحة الداخلية، بغلق باب المناقشة بشأن بيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.