شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: مجلس النواب داعم ومحرك رئيسى للسياسات الحكومية وخدمة مصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن النتائج الإيجابية التي تم استعراضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لم تكن لتتحقق لولا التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة وكذلك السلطة التشريعية بمصر ممثلةً فى مجلس النواب والذى يعد المحرك والداعم الرئيسى للسياسات الحكومية المتخذة بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى، مدعوما بما يتمتع به المجلس من نخبة من العلماء وذوى الخبرات ورجال الأعمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وأشارت جامع فى هذا الصدد إلى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع كافة أعضاء المجلس بما فيه صالح الوطن، معربةً عن خالص التهنئة لأعضاء المجلس على فوزهم بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، وبدء انعقاد جلساته للاضطلاع بمهامه الوطنية والقومية المسندة إليه فى الرقابة والتشريع.

وأشادت الوزيرة بحرص المجلس على إرساء قواعد دستورية عظيمة من التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويساهم في دفع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعلى من قيم المسئولية الوطنية لكافة مؤسسات الدولة تجاه شعب مصر العظيم لتحقيق آماله وتطلعاته.