شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة للنواب: منح تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار بالمجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، لافتة إلى مراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وعددت الوزيرة أبرز التيسيرات، وفى مقدمتها تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة، إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتى كانت تبلغ 6146 جنيها، وإلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات، فضلا عن خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوما فقط.

وأشارت الوزيرة إلى إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم، والتى كانت تبلغ 11400 جنيه، وإلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

ونوهت الوزيرة، إلي أنه من أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.