شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة بمجلس النواب: معرض تراثنا يهدف تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصناعات الحرفية واليدوية، قام الجهاز بتنظيم معرض "تراثنا" بواقع دورتين متتاليتين خلال عامى 2019 و2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وأشارت جامع إلى أن رئيس الجمهورية حرص على رعاية وافتتاح فعاليات المعرض خلال الدورتين، منوهة إلى أن هدف المعرض يتمثل فى إتاحة فرص تسويقية متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية والتراثية وتسويق منتجاتهم وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة.

ونوهت الوزيرة إلى أن فعاليات معرض تراثنا لعام 2020 شهدت إطلاق جائزة الأفضل لأصحاب الحرف اليدوية بمجال المشروعات متناهية الصغر للنهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، حيث تفضلت السيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية خلال تشريفها للمعرض بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وأوضحت أن دولة السودان الشقيقة شاركت فى الدورة الثانية للمعرض فى 2020 كضيف شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية تعبر عن الموروث الثقافى والحضارى السودانى.

وأوضحت نيفين جامع، أن الدورة الثانية من المعرض ضمت أكثر من 630 عارض من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، كما تضمن المعرض 28 منتجا من منتجات المشغولات اليدوية والسجاد اليدوى والملابس التراثية والمنتجات الخشبية والصدف والنحاس والمفروشات، وبلغ إجمالى عدد الزائرين 75 ألف زائر .

وأكدت الوزيرة، إلى أنه شارك فى المعرض عدد من الجهات، منها المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة.