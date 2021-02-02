شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تعلن من مجلس النواب الانتهاء من أولى مراحل مشروع مدينة الجلود الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محلياً وزيادة قيمتها المضافة، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت خلال بيانها عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكى بإجمالى 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لـ 195 مستثمر على مساحة 176 فدانا.

وأشارت جامع إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من تخطيط 40 فدانا بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة، حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م على مسطح مساحة 18 فدانا لـ41 مصنعا لـ(49) مستثمرا، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 على مسطح 22 فدانا تحتوى على 96 مصنع لعدد 101 مستثمر، وجارى اتخاذ إجراءات الطرح، لافتة إلى أنه تم أيضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن استكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عداد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنية تشمل ( إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالي نسبة الإنجاز فى الإنشاءات نحو 35% حتى الآن.