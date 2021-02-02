شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة للنواب: إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيمة القروض للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 ،سيتم إعادة النظر في الحد ألأقصى لقيمة القروض للمشروعات الصغيرة بما يتناسب مع التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحديد قيمة القروض للمشروعات المتوسطة.

واضافت جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه هناك العديد من المبادرات التمويلية للمشروعات الصغيرة التي ينفذها الجهاز منها ,مبادرة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية و تأتي في اطار التعاون المشترك بين الجهاز والجهات ذات الخبرة في مجال الانتاج الحيواني والزراعي " شركة أرض الخير "إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير" حيث تم تمويل عدد من الدورات في كل من محافظات الوادي الجديد واسيوط والواحات البحرية (الجيزة) باجمالي تمويل بلغ 857.5 مليون جنيه، فضلا عن مبادرة مشروعات الحفاظ على البيئة و تتضمن مشروع جمع وكبس قش الأرز ومشروع مكامير الفحم وتمويل وحدات البايوجاز ومشروع تحويل الطلمبات التقليدية التى تعمل بالديزل إلى طلمبات شمسية ومشروعات تدوير المخلفات .

واشارت الوزيرة، إلي تأثيث لعدد 8208 وحده سكنيه بمشروع بشاير الخير (3) حيث قام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل لعدد 43 مشــروع في محافظة دمياط من خلال آلية الإقراض المباشر (داخل مدينة دمياط للأثاث وبعض أصحاب المشروعات خارج المدينة) بإجمالي تمويل قدره 86.4 مليون جنيه.

بالإضافة الي مبادرات نوعية لدعم بعض فئات العملاء ذوي المستويات المعيشية المتدهورة ومبادرات نوعية لدعم المرأة ومنتج تمويلى خاص بالاطباء

ونوهت إلي قيام الجهاز بدور رئيسى بالتعاون مع الهيئة العامه للتنمية الصناعية في تسويق المجمعات الصناعية المتخصصة وإتاحة الخدمات المالية وغير المالية للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بهذه المجمعات، مشيرة إلي أن هناك برامج تمويلية متعددة سيتم تنفيذها في 2021 في مختلف المجالات الزراعية و الصناعية والخدمية