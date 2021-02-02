شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: الزيادة السكانية أولوية وأكبر مشكلة تواجهنا بعد الإرهاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن قضية الزيادة السكانية ضمن أولويات الوزارة، وهناك برنامج متكامل بالاشتراك مع وزارة الصحة لتدريب الأئمة والواعظات على مواجهة هذه الظاهرة، مضيفاً: الزيادة السكانية أكبر مشكلة تواجهنا بعد الإرهاب.

وشدد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قبل غلق باب المناقشة فى البيان الذى ألقاه الوزير، أنه تم تحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم استكمال خطي التحسين كلما أمكن من خلال الموارد الذاتية للوزارة.

ونوه وزير الأوقاف إلى أنه تم منح أكثر من 1000 إمام لإتمام رسائل الدكتوراه والماجستير، حيث ستقوم الجامعة بتحمل نصف تكلفة الدراسة، والوزارة تتحمل النصف الآخر.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.