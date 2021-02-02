شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خاطبنا المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين عمال وأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حاجة الوزارة لتعيين أئمة وعمال جدد، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين 3 ألاف إمام و3 ألاف عامل، وفى انتظار الموافقة، ونطلب الدعم البرلماني فى هذا الصدد.

وقال جمعه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الفترة الماضية شهدت تعيين أكثر من 4 ألاف عامل، وأيضا 3 الاف إمام من خلال المسابقة، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، قائلاً : لا معيار في تعيينهم سوء الكفاءة.

وفيما يتعلق بالعمالة المغتربة، أكد وزير الأوقاف، أن هناك محافظات يتمركز فيها أبناء الأزهر لاسيما وسط الدلتا والصعيد، لكن في المقابل هناك محافظات مثل سيناء ومطروح من الطبيعي أبنائها أقل إقبالا علي الالتحاق بالأزهر لظروف السفر، مضيفاً : هل نتركها ؟ قمنا بالإعلان وقلنا أن الوظيفة في مناطق نائية وكان هناك إقرار بأن يقضي المعين 5 سنوات بهذه المحافظة.

ونوه الوزير، إلي دعم الوزارة أي عمل تشريعي لصالح العمالة المنتظمة، في ضوء الاقتراح النيابي الذي تحدث عنه أحد النواب.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.