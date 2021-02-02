شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى كلمته أمام النواب: غلق دور العبادة سبب أزمة نفسية للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أسباب إغلاق دورات المياه بالمساجد، قائلا: "رفعنا شعارا شرعيا، الساجد قبل المساجد، ورأى الشرع يبنى على رأى الطب".

ولفت وزير الأوقاف خلال كلمته أمام مجلس النواب إلى أن الشعب المصرى المصرى مسيحى ومسلم متدين وغلق دور العبادة شكل أزمة نفسية والناس لا تحتمل غلقها، ولذلك كان هدفنا الحفاظ على بيوت الله مفتوحة، وتابع:" فقلنا الرسالة الاولى ان نحافظ على المسجد مفتوح وكان لاغلاق دورات المياة رأى طبى يقول أن المصلى بيدخل المسجد بالكمامة والمصلية وبعد انتهاء الصلاة بيخرج دون ان يحتك بأحد لكن مع فتح دورات المياه هيكون هناك تلامس".

جاء ذلك خلال تعقيب وزير الأوقاف على ما اثاره النواب خلال الجلسة العامة ردا على البيان الذى القاه اليوم عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم