شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يطالب بتعديل تشريعى: هناك أصول قيمتها 20 مليون وإيجارها 8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك بعض الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية تبلغ قيمتها السوقية 20 مليون جنيه، فى حين أن القيمة الإيجارية المحصلة حاليا نحو 8 جنيهات فقط، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تعديل تشريعى.

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب على بيانه عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف وزير الأوقاف: "نصرف على التحصيل أكثر من هذا العائد، وجزء كبير من الأصول معطل"، مطالبًا بإجراء تعديل تشريعى لتحقيق شرط الواقف، مضيفًا أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، وتم تسليمه لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة لن تقوم بطرد أى مستأجر أو ساكن فى شقق وأملاك الأوقاف، وأن الأوقاف مستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدنى القيمة الإيجارية لن يحقق شرط الواقف.

من جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأعضاء إلى اختصار الوقت أثناء الكلمات فى الجلسات العامة حرصا على عدم تضييع الوقت، قائلا للنواب: "لديكم فى اللجان متسع من الوقع، هنا نضيع الوقت ونعيد ونكرر، هذا الوقت وقتكم، التفاصيل والمناقشات المستفيضة تكون فى اللجان".