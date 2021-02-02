وزير الأوقاف: فتح دورات المياه وصلاة الجنازة بالمساجد قرار "طبي علمي"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار فتح دورات المياه في المساجد، قرار طبي وعلمي.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "كان هدفنا الحفاظ على بيوت الله مفتوحة للصلاة وربنا لا يعيد هذه الأيام مرة أخرى، قلنا أن الرسالة الأولى للمسجد الصلاة و سأحافظ عليها مفتوحة و ارجىء فتح الملحقات".

وتابع: "وجهة النظر الطبية للمتخصصين عند فتح المساجد أن دورات المياه فيها ملامسة باليد للأبواب والجدران و بها تعامل، والأصل في الإسلام ان تتوضأ و تذهب للمسجد والقرار في النهاية طبي".

وحول الصلاة على الجنازة داخل المساجد، قال "جمعة": صلاة الجنازة بها متسع، والمساجد من أكثر الجهات انضباطا والتزامًا بالإجراءات و هناك خرص شعبي يجب تشجيعه، ولكن وقت الجنازة عصيب و الناس تكون متوترة ولن يتحملوا الإمام إذا القى تعليمات او توجيهات، و ليس من الحكمة معاملتهم بشدة و السيطرة على الجنازة تكون صعبة، و مع ذلك سمحنا باقامتها في المساجد ذات الساحات القرار مرتبط بالرأي العلمي الطبي و اللجنة الطبية هي من ستأخذ القرارات المتدرجة ونحن معها".