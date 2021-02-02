واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا"



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا)

قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية انتهت إلى اعتبار أن الإجراءات الأخيرة التي قام بها جيش ميانمار تشكل انقلابًا عسكريًا.

وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد مراجعة دقيقة للحقائق والظروف، قمنا بتقييم أن أونج سان سو كي، زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت، رئيس الحكومة المنتخب حسب الأصول والقواعد، قد أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من فبراير الجاري، مشيرًا إلى ميانمار باسمها السابق .

وتبدأ على الفور مراجعة لجميع المساعدات الأمريكية لميانمار. وأدى تقييم الانقلاب إلى فرض قيود على المساعدة الخارجية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لحكومة ميانمار، لكن واشنطن تقدم بالفعل القليل جدًا من المساعدة المباشرة لحكومة البلاد.

وستواصل الولايات المتحدة البرامج التي تفيد شعب ميانمار، بما في ذلك المساعدات الإنسانية للاجئين ودعم جماعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز الديمقراطية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس الاثنين، إن بلاده ستبدأ "مراجعة فورية لقوانينا وصلاحياتنا الخاصة بفرض عقوبات، يتبعها الإجراء المناسب" ردًا على التقارير الأخيرة في ميانمار .

وذكر بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يقف سويا ويضغط على

جيش ميانمار للتخلي فورًا عن السلطة التي انتزعها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع جميع القيود على الاتصالات اللاسلكية، والامتناع عن العنف ضد المدنيين" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.